Kommentar: Die Polizeistatistik hat ihre Tücken Ralph Schermann über Asylanten-Anzeigen wegen illegaler Einreise

Verzwickte Lage: Flüchtlinge werden in Deutschland von Willkommensbündnissen mit Aufmerksamkeiten beschenkt, und parallel dazu beschenkt die deutsche Gesetzgebung Migranten mit Strafverfahren. Denn auch, wenn sie vielleicht Asyl suchen, begeht so mancher von ihnen einen unerlaubten Grenzübertritt. So steht es ohne Ausnahme im Aufenthaltsgesetz: Wer ohne Ausweis oder gültiges Visum einreist, gegen den ermittelt die Bundespolizei.

Allein die Ludwigsdorfer Bundespolizeibeamten haben 2016 mehr unerlaubte Einreisen angezeigt als noch im Vorjahr. Und zwar während ihrer Kontrollen in der Region. Das könnte aber auch von den Erstaufnahmeeinrichtungen übernommen werden. Egal, ist eine Anzeige erst einmal da, übernimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen, legt Akten an, und schließlich sind alle Angezeigten erkennungsdienstlich erfasst, ihre Fingerabdrücke gespeichert. Und wozu? Weil die Beamten dazu verpflichtet sind, egal, dass bundesweit bisher alle diese Verfahren wieder eingestellt wurden.

Selbstverständlich muss die Bundespolizei grundsätzlich illegale Grenzübertritte ahnden. Aber hat es einen Sinn, auch solche Menschen anzuzeigen, die sich einem geordneten Asylverfahren stellen?

zur Startseite