Kommentar: Die Patent-Lösung gibt es nicht Anja Beutler über Für und Wider der Flüchtlings-Umzüge im Landkreis Görlitz

Es ist nur allzu verständlich, dass der Landkreis sparen will. Oder würden Sie für Ihre Familie ein Mehrfamilienhaus anmieten, wenn Sie nur drei Personen unterzubringen haben? Dass der Landkreis mit Blick auf sinkende Asylbewerberzahlen also angemietete Wohnungen kündigt und zum Teil die Flüchtlinge wieder in zentrale Einrichtungen zusammenfasst, ist durchaus logisch. Es spart Steuergeld. Und eigentlich müsste es doch auch einfacher sein, die Hilfe für diejenigen, die bleiben dürfen, an einer Stelle zu konzentrieren, oder?

Ganz so leicht ist es allerdings nicht. Denn gerade die ehrenamtlichen Helfer, die in den vergangenen Monaten die Lücken gefüllt haben, die weder Kreis noch Land oder Bund zu stopfen vermochten, haben inzwischen ein gut organisiertes Hilfssystem aufgebaut. Sie kennen einige Flüchtlinge inzwischen, unterrichten und beraten sie. Diese erste Verbindung wie eine Nabelschnur nun wieder abzuschneiden, ist nicht in jedem Fall der beste Weg. Deshalb ist es gut, wenn es von der so logischen und praktischen Regelung, die der Kreis verfolgt, auch Ausnahmen gibt. Zum Wohle aller.

