Kommentar: Die Niederlage von Martin Schulz Annette Binninger über die Wahl in Nordrhein-Westfalen

Es steht 0:3. Nach dem Saarland und Schleswig-Holstein hat die SPD auch in Nordrhein-Westfalen verloren. Ihre schweren Verluste dort sind die bisher schmerzlichste Niederlage in diesem Jahr – aber sie sind weit mehr. Ließ sich bei den vorangegangenen Landtagswahlen die Niederlage für die SPD noch mit angeblich regionalen Besonderheiten kaschieren oder auf unglückliche Aussagen des Spitzenkandidaten über sein Ex-Eheleben zurückführen, zeigt die Schlappe im sozialdemokratischen Kernland NRW nun ganz klar auf den SPD-Kanzlerkandidaten. Martin Schulz selbst hat die Bedeutung der Landeswahl für den Ausgang der Bundestagswahl immer wieder hervorgehoben. Sie gilt als „kleine Bundestagswahl“. Und so geht die SPD-Niederlage jetzt eindeutig mit Hoffnungsträger Martin Schulz nach Hause, der eigentlich die Sozialdemokraten nach vielen Jahren wieder aus dem Tal der Tränen führen sollte. Nun droht im Herbst das 0:4.

Was ist falsch gelaufen? Zum einen ist Martin Schulz einfach zu früh gestartet. Dann aber konnte er bis heute nicht die phasenweise schon peinlich wirkende Euphorie um seine Person mit Substanz und Programmatik untersetzen. Wofür steht Martin Schulz? Was will er? Und was würde sich denn nun mit ihm als Kanzler ändern in Deutschland? Fast vier Monate nach seiner Kür zum Kandidaten ist Schulz die Antworten darauf schuldig geblieben – der eigenen Partei, aber auch denen, die in ihm eine mögliche Alternative zur müde gewordenen Bundeskanzlerin Angela Merkel sehen. Das alte Schlagwort soziale Gerechtigkeit reicht da nicht, nicht einmal dem eigenen sozialdemokratischen Kernklientel. Und eine realistische Koalitions-Alternative aus Rot-rot-grün konnte Martin Schulz auch nicht bieten. Der Strahlemann ist abgestürzt mit seiner SPD, und er geht nun schwer angeschlagen in den Wahlkampf.

Wer jetzt glaubt, die Bundestagswahl sei bereits gelaufen, der irrt. Trotz allem. Erstens, weil noch vier Monate Zeit sind. Zweitens, weil die Kanzlerin selbst eine angeschlagene Kandidatin ist, die nun restlos der Versuchung erliegen könnte, dass ein bloßes passives „Weiter so“ auch in Deutschland reichen könnte.

