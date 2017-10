Kommentar: Die neuen Pläne sind besser als die alten Ingo Kramer über die neuen Häuser am Grenzweg

Ein bisschen ungewöhnlich klang das am Anfang allerdings schon: Ein 1 000 Quadratmeter großer Parkplatz für die Besucher der Landeskrone und gleich direkt daneben zwei moderne Einfamilienhäuser im gehobenen Stil – mit 300 bis 350 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche pro Haus, mit Flachdach und je 1 400 Quadratmeter großen Grundstücken. Der Hintergrund war damals: Bei nur zwei Häusern ist kein aufwendiger Bebauungsplan nötig. Stattdessen sollte es schnell gehen.

Gut, dass es nicht so gekommen ist. Denn die alten Pläne ließen viele Fragen offen. Wer braucht eigentlich so riesige Einfamilienhäuser? Und: Wer investiert viel Geld hinein, wenn das Grundstück an einen Parkplatz grenzt? Oder auch: Müssen es wirklich Flachdächer sein? Die neuen Pläne haben sehr lange gedauert und den Investor vermutlich viel Geld gekostet, allerdings sind sie viel besser als die alten: Der Parkplatz ist weg, die Häuser und die Grundstücke haben jetzt realistische Größen und Spitz- statt Flachdächer. Sie werden sich hoffentlich einmal gut in die Umgebung einfügen und nicht als moderne Protzbauten herausstechen.

Bis sich in dieser Lage Käufer finden, dürfte jetzt wohl nur noch eine Frage der Zeit und des Preises sein. Bleibt zu hoffen, dass es nun auch beim eigentlichen Kinderheim zügig vorangeht und nächstes Jahr auch dort die Bauarbeiten beginnen können.

