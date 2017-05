Kommentar: Die neuen Hürden kann keiner nehmen Anja Beutler über die neue Drohnen-Verordnung

Faszinierend der Blick von oben auf die Welt! Was für tolle Bilder und ungewöhnliche Einblicke es da schon in den vergangenen Monaten und Jahren gab: von den Wassermassen beim Probestau des Rückhaltebeckens Rennersdorf, vom Trubel von Stadtfesten, von den markanten Mauern der Burgruine in Oybin, von der Schönau-Berzdorfer Kirchturmspitze.

Wie immer hat die Sache mit der tollen Technik auch eine Kehrseite – oder in dem Fall gar mehrere. Aus der Luft kann man auf fremden Grundstücken Dinge sehen, die sonst – absichtlich – verborgen bleiben. Und manche Festbesucher oder einfach auch nur Passanten haben Bedenken, dass ihnen ein solcher Flugkörper auf den Kopf fällt.

Ja, Sicherheit muss sein – und nicht alles, was technisch möglich ist, muss auch erlaubt sein. Allerdings wäre etwas mehr Differenzierung sinnvoll: Wer gewerblich einen Copter fliegt, der zahlt zwischen 100 und 200 Euro Versicherung pro Jahr, bemüht sich um Aufstiegserlaubnis, kauft meist Technik von mehreren Tausend Euro und muss dafür sorgen, dass auch bei einem Motorenausfall das Gerät nicht abstürzt. Für sie muss eine Ausnahmeregelung durchaus erreichbar sein, schließlich hängen auch Aufträge daran – und interessante Aufnahmen, die viele vermissen würden.

