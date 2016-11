Kommentar: Die Mitarbeiter verdienen Ehrlichkeit Tilo Berger über die Situation bei Siemens und Bombardier

Jede Stadt freut sich, einen Großkonzern auf ihrem Gebiet zu wissen. So ein Unternehmen sorgt für viele Arbeitsplätze und schafft Jobs bei Zulieferern und Handelspartnern. Und es lässt sich gut mit einem bekannten Namen werben. Görlitz kann das sogar mit zwei weltberühmten Namen.

So weit, so gut. Und jetzt kommt das große Aber: So ein Weltkonzern schert sich nicht groß um das Schicksal Einzelner. Blutet einem ortsansässigen Mittelständler das Herz, wenn er gute Leute nicht weiter beschäftigen kann, so gibt es in meist weit entfernten Konzernzentralen für die gleiche Handlung maximal ein Schulterzucken. Und, um mal bei Bombardier zu bleiben: Wenn im fernen Montreal ein Entscheider durch die kanadische Brille schaut, dann sind für ihn Görlitz und Hennigsdorf praktisch Nachbarstädte. Und schon findet es der Kanadier höchst verwunderlich, dass der Görlitzer Ingenieur nicht auch in Hennigsdorf arbeiten will.

Über all das lässt sich streiten, wie auch darüber, ob die Chefs genug tun, um Arbeit für ihre einzelnen Werke zu besorgen und diese gut zu organisieren. Eines aber sollte bei allem selbstverständlich bleiben: Ehrlichkeit. Die kommt bei den Mitarbeitern besser an als monatelanges Herumeiern und Lavieren. Wenn hoch bezahlte Manager auf die Fragen ihrer Mitarbeiter nach der Zukunft keine oder nur ausweichende Antworten geben, dann sind sie entweder selbst schlecht informiert oder schlichtweg feige.

