Kommentar: Die Menschenkette ist noch zeitgemäß Andreas Weller über die Pläne zum 13. Februar

Die Menschenkette zum 13. Februar ist so eine Sache: Einerseits wirkt es unglaublich piefig, sich an die Hände zu fassen, um die Stadt gegen Neonazis zu schützen. Dass das nicht viel bringt, hat die Geschichte gezeigt. Andererseits ist das Zusammengehörigkeitsgefühl wichtig. Und in Kombination mit Blockaden, auch wenn diese rechtlich fragwürdig sind, hat es dann doch irgendwie geklappt, den Rechten den Nerv zu rauben, das Datum für sich zu missbrauchen.

Da der Spuk aber noch lange nicht vorbei zu sein scheint und es weiteren Protests gegen Rechtsextreme bedarf, sollte sie nicht zur Disposition gestellt werden. Dass die AG 13. Februar in diesem Jahr das Ganze aus die aktuelle Weltlage übertragen will, ist der richtige Ansatz, einen moderneren Weg zu suchen. Das ist auch notwendig, weil Dresden unweigerlich mit der asylfeindlichen Pegida-Bewegung in Zusammenhang gebracht wird. Dem gilt es entgegen zu wirken.

Es ist nachvollziehbar, wenn einige Dresdner jetzt sagen: „Wir wollen einfach nur unser stilles Gedenken zurück, ohne Firlefanz.“ Aber das funktioniert eben auch nur, wenn die Erinnerung an diese schreckliche Zeit nicht missbraucht wird.

zur Startseite