Kommentar: Die Menschen mitnehmen Thomas Staudt über die generelle Missstimmung in Weißwasser

Der seit Jahren andauernde Wandel Weißwassers, der nach der Wende einsetzende Schrumpfungsprozess, die Abwanderung der Bevölkerung, das Aus für Geschäfte wegen finanziellen Misserfolgs oder aus Altersgründen, ein abgebauter Geldautomat oder ein eingesparter Weihnachtsbaum im öffentlichen Raum werfen einen Schatten auf die allgemeine Stimmung. Sie gerät auch aufgrund der Grenzkriminalität zunehmend zu einer generellen Missstimmung, wie an den Diskussionen im Stadtrat, den Reaktionen bei öffentlichen Diskussionsforen oder Leserzuschriften deutlich ablesbar ist.

Die Kulisse aus Verlustängsten, Enttäuschung und Skepsis vernebelt nicht selten den Blick auf das Wesentliche. Auf das, was gut läuft, sich entwickelt, neu entsteht. Oder immer schon da und gut war und im Idealfall sogar besser geworden ist. Hier setzt das Projekt „sichtbar“ an. Es wird dann erfolgreich sein, wenn es nicht nur die Vielfalt an Freizeitangeboten und Möglichkeiten in der Stadt öffentlich wahrnehmbar macht, sondern die Menschen auf dem Weg dorthin mitnimmt.

