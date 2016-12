Kommentar: Die Menge macht das Gift! Alexander Buchmann über das Betreten der Rakotzbrücke

Was soll schon passieren? Das denkt sich wohl so mancher, der die Rakotzbrücke in Kromlau, trotz Verbots, betritt. Wenn der- oder diejenige überhaupt darüber nachdenkt, was oftmals bezweifelt werden kann. Sonst würde man die eigene Gesundheit und die Beschädigung eines denkmalgeschützten Bauwerks nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Der Schaden durch einen einzelnen Menschen, der die Basaltbrücke betritt, dürfte zwar äußerst gering sein, doch das tut nichts zur Sache. Denn es handelt sich mittlerweile eben nicht mehr nur um einige wenige Uneinsichtige, die auf dem Bauwerk herumklettern. Von Hochzeitspaaren bis hin zu Menschen, die auf der Brücke zelten, haben der Bürgermeister und die Gemeinderäte in den vergangenen Monaten so ziemlich alles gesehen. Daran haben weder die neuen Verbotsschilder mit Piktogramm, von denen eines bereits geklaut worden ist, noch die Sperrung der Brücke mittels eines Bauzauns etwas geändert. Und da die dauerhafte Überwachung des Bauwerks schlicht nicht möglich ist, werden wohl auch höhere Bußgelder nichts an der aktuellen Situation ändern. Statt auf Einsicht seitens der Parkbesucher kann man daher wohl nur darauf hoffen, dass Gablenz möglichst schnell Fördergelder für die Sanierung der Rakotzbrücke bewilligt werden. Nur so kann diese dauerhaft gegen einen drohenden Einsturz und das unbefugte Betreten gesichert werden. Und nur das kann die Uneinsichtigen vor sich selbst schützen.

Links zum Thema Gefährdete Schönheit

zur Startseite