Kommentar: Die Lausitz feiert viel und gern Alexander Buchmann über die Veranstaltungen im kommenden Jahr

Auch 2017 ist der Veranstaltungskalender für die Region wieder gut gefüllt. Von den Neujahrsempfängen im Januar, und dem Ende der Faschingszeit über die verschiedenen Stadt- und Sommerfeste bis hin zur Lausitzrallye und den Weihnachtsmärkten. Über das ganze Jahr verteilt finden sich Feiern, Veranstaltungen oder Jubiläen. Überraschungen sucht man bisher jedoch vergebens. Denn auch das Holi-Festival in Boxberg ist mittlerweile eine feste Institution. Allerdings darf auch die Frage gestellt werden, ob es in der Region überhaupt etwas zu feiern gibt. Denn die drängendsten Fragen zur Zukunft der Lausitz sind noch immer unbeantwortet: Wie kann der Wegzug junger Menschen gestoppt oder zumindest verlangsamt werden? Wie können Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden? Und wie wird der notwendige Strukturwandel in der hiesigen Wirtschaft angegangen? Auf einige dieser Fragen kann das kommende Jahr Antworten liefern. Denn neben der Bundestagswahl, die sich auch auf die zukünftige Energiepolitik Deutschlands auswirken wird, steht auch die Entscheidung der Leag zur Erweiterung des Tagebaus Nochten an. Durch diese werden auch die Weichen für die Zukunft der Lausitz gestellt. Und je nachdem wie sie ausfallen, haben die Menschen dann vielleicht doch einen wirklichen Grund zu feiern.

