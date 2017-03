Kommentar: Die Jakobstraße ist im Kommen Ingo Kramer über den Handel in der Görlitzer Innenstadt

Über Jahre hat es sich in den Köpfen der Görlitzer festgesetzt: Die Berliner Straße – mitsamt der Straßburg-Passage – ist die 1A-Lage für den Handel, die parallel verlaufende Jakobstraße mit ihren Second-Hand-Läden und nur noch wenigen Fachgeschäften wie beispielsweise Zwahr allenfalls eine 1B-Lage. Nun aber tut sich etwas – und das gleich aus mehreren Richtungen. Der Muskelkater hält weiter der Jakobstraße die Treue, er zieht nur ein paar Häuser weiter. Auf die Fläche, die durch seinen Umzug frei wird, sollen zwei neue Läden kommen. Am unteren Ende der Straße, an der Ecke zum Postplatz, will Kaufhaus-Investor Winfried Stöcker im August sein Modehaus eröffnen. Und zwischendrin haben innerhalb der vergangenen zwölf Monate viele junge, kreative Leute ihre Geschäfte eröffnet: die Jakobpassage, die Mayerei, Emmas Tante. Ab Mai kommt mit Jakobs Söhne auch noch Gastronomie hinzu.

Links zum Thema Neue Läden für die Straßburg-Passage

Während die großen Ketten weiterhin vorrangig in der Berliner zu finden sind, entwickelt sich die (bei den Mietpreisen deutlich günstigere) Jakobstraße also zur 1A-Lage für inhabergeführte Läden. Dorthin passen Zwahr und Muskelkater genauso wie all die neuen. Der Straßburg-Passage ist es zu wünschen, dass sich für die freien Läden am Ausgang zur Jakobstraße ebenfalls solche Mieter finden. Letzten Endes sind beide, Berliner- und auch Jakobstraße, Zugangswege in Richtung Kaufhaus Demianiplatz. Wenn es auch dort vorangeht, wäre für den Handel im engeren Stadtzentrum viel gewonnen.

zur Startseite