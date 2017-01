Kommentar: Die Hundehalter sind in der Pflicht Steffen Gerhardt über die Probleme mit Hundehaufen in Niesky

Dass man in Niesky nicht mehr treten kann, ohne in eine dieser tückischen Tretminen zu treten, davon kann wahrlich nicht die Rede sein. Auch wenn der Schnee jetzt so einiges zudeckt, das Ärgernis Hundehaufen hält sich in Grenzen. Da kann man den Hundehaltern zugutehalten, dass sie schon immer darauf achten, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner gleich zu beseitigen. Oder dem Umstand, dass es in Niesky doch nicht so viele Hunde gibt, die mit ihren Besitzern auf Stadtspaziergang sind.

Dennoch ist das Ordnungsamt regelmäßig mit dem Vorkommnis Hundehaufen konfrontiert. Da liegt es im Interesse der Stadt, nach Möglichkeiten zu suchen, um dem Problem abzuhelfen. Formal hat sie es bereits getan, mit einer Satzung zur Straßenreinigung. Sie ist auch für Tierhalter bindend, wenn sie mit ihren Vierbeinern unterwegs sind.

Aber es ist schwer, jemanden auf frischer Tat zu stellen. Deshalb setzt die Stadt auf vorbeugenden Schutz in Form von Spendern von Plastiktüten. Diese können ein Erfolg werden, aber auch nicht. Nämlich dann, wenn die Beutel missbraucht und Schäden an den Behältern verursacht werden. Dann sagt sich die Stadt: Versuch misslungen, die Boxen werden wieder abgebaut. Damit ist weder den Hundehaltern noch dem Stadtbild gedient. Es sollte im Interesse aller Nieskyer sein, dass diese Investition eine Zukunft hat – über das Jubiläumsjahr hinaus. Denn gemeckert wird über Hundehaufen schnell. Nun ist eine Lösung gefunden und bald auch umgesetzt, die im Grunde im Interesse aller Nieskyer sein dürfte.

