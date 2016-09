Kommentar: Die Fußball-Regeln gehören verschärft Frank Thümmler über die Unsitte, einfach nicht anzutreten

Nichtantreten in der höchsten Spielklasse des Landkreises geht überhaupt nicht – erst recht, wenn man eine Reserve in der Hinterhand hat. Deren Sinn ist es ja geradezu, in der Ersten auszuhelfen, wenn mal personelle Not herrscht. Zu vermeidende Nichtantritte führen zu bösem Blut, weil er auch finanzielle Auswirkungen hat, und zu Wettbewerbsverzerrung. Nicht auszudenken, wenn Auf- oder Abstieg beteiligter Mannschaften durchs Torverhältnis entschieden würden. Der Kreisverband tut nichts anderes, als auf die für diesen Fall vorhandenen Regeln zu verweisen und schwingt ansonsten die moralische Keule. Aber erstens könnte der Verband die Regeln härter auslegen. Eine Rechnung, dass die Strafe für ein Nichtantritt günstiger ist als die Kosten für einen Antritt, darf nicht funktionieren. Und das nicht zu knapp. Und bei Regressforderungen kann ein Sportgericht auch so entscheiden, dass eine belegbare Schätzung der entgangenen Einnahmen ausreichend ist und dem betroffenen Verein eine Entschädigung zu zahlen ist.

Zweitens ist der Kreisverband gefordert, die Regeln zu ändern. Natürlich sind dies Regeln des Sachsenverbandes. Aber Kreisfußball-Präsident Reginald Lassahn ist in seiner Funktion auch Vorstandsmitglied im sächsischen Verband. Nichts hindert ihn daran, dort dieses Problem aus seinem Verband vorzutragen und auf Regeländerungen für die nächste Spielzeit hinzuwirken. Er könnte dort sagen, dass Strafen für einen Nichtantritt auf Landesebene von maximal 2 000 Euro, auf Kreisebene maximal 1 000 Euro, nicht mehr zeitgemäß sind. In diesen Spielklassen fallen neben den Fahrtkosten meist auch Kosten für Spieler an. Ein Auswärtsspiel kann deshalb manchmal gar mehr als diese Maximalstrafe kosten. Zumindest bleibt bisher der tatsächliche finanzielle Verlust klein. Lassahn könnte darauf hinwirken, dass bei Regressforderungen nach einem Nichtantritt keine Belege gefordert werden, sondern glaubhafte Schätzungen ausreichen müssen, und das so in der Spielordnung zu vermerken ist. Und er könnte die Idee einbringen, einen Nichtantritt mit einem automatischen Punktabzug zu bestrafen. Darüber hinaus sollten Spiele einer Reservemannschaft, die am selben Spieltag doch antreten, automatisch als verloren gewertet werden. Viele Nichtantritte würde es unter diesen Regelverschärfungen nicht geben.

