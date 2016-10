Kommentar: Die Frauen-Jobs fehlen Romy Kühr über die Lage auf dem Lehrstellenmarkt

Das ist eine stolze Zahl: 99 Ausbildungsangebote hat Olaf Riedel vom Ausbildungsverbund Oberlausitz dieses Jahr vermitteln können. Die IHK verzeichnet sogar 800 Lehrstellen in ihrer Börse, davon 86 im Raum Löbau-Zittau. Auch das Angebot an Branchen ist vielfältig: Metallverarbeitung, Kunststoffindustrie, Fertigung, Textilindustrie. Wer einigermaßen gute Noten hat und sich engagiert, sollte also durchaus etwas finden.

Eines fällt aber auf, wenn man die Lehrstellenstatistik betrachtet: Vorwiegend sind es technische Berufe, die angeboten werden und eine Perspektive versprechen. Was fehlt, sind Frauen-Jobs. Kluge Frauen, die einen gut bezahlten Job wollen, haben es leider schwerer in der Region. Dafür gibt es zwei Lösungen: Die „Männer-Jobs“ müssen so vermarktet werden, dass sie auch für Damen attraktiv erscheinen. Oder der Standort Oberlausitz muss noch mehr Firmen schmackhaft gemacht werden, die Stellen für qualifizierte Frauen anbieten.

