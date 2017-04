Kommentar: Die Folgen werden wir alle spüren Ingo Kramer über den Wegfall der städtischen Parkwächter

Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren verändert, die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen. Zwar sind die Zahlen in Görlitz im Vergleich zu anderen Regionen immer noch hoch, aber eben nicht mehr auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Da ist es nachvollziehbar und auch richtig, dass das Jobcenter seine Schwerpunkte anders setzt, dass es mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln möchte und nicht mehr unbedingt in Ein-Euro-Jobs. Das hilft – wenn es gelingt – in erster Linie den Betroffenen.

Diejenigen, die bisher auf Ein-Euro-Jobber gesetzt haben, schlittern nun relativ unvorbereitet in eine neue Situation: Sie stehen ohne die günstigen Arbeitskräfte da, können dadurch manche Aufgaben gar nicht mehr erledigen und müssen für andere Tätigkeiten deutlich mehr Geld aufbringen als bisher. Das betrifft Vereine genauso wie die Stadt und ist für beide natürlich bitter, weil sie kein höheres Budget eingeplant haben. Die Folgen werden wir im Sommer alle spüren, wenn öffentliche Grünanlagen weniger unterhalten werden als bisher. Da kann die Stadt kurzfristig nur klug abwägen, wo sie sparen will und wo nicht. Wenn manche Wiesen seltener gemäht werden, dann ist das sicher hinnehmbar. Wenn kaputte Wege oder Bänke nicht repariert werden, schmerzt es deutlich mehr.

