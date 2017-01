Kommentar: Die fetten Jahre sind vorbei … Thomas Staudt über die Fortführung der „Vattenfall-Verträge“

Vattenfall ist weg. Nun ist die Leag, die Lausitz Energie Bergbau AG, am Ruder der „MS Braunkohle Lausitz“. Schon bevor die Unterschriften unter den Verträgen trocken waren, wurde spekuliert, wie es nach dem Wechsel weitergeht. Werden die geplanten Tagebauerweiterungen und die damit verbundenen und bereits begonnenen Umsiedlungsvorhaben umgesetzt? Müssen die Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze fürchten? Und wie wird sich das neue Unternehmen in Sachen Spenden und Sponsoring verhalten? Wenn es die Tschechen werden – so der einhellige Tenor zu der Zeit, als noch offen war, wer das Rennen macht – hat die Lausitz nichts zu lachen. Der Tscheche denkt weniger sozial als der Schwede, wurde gemunkelt. Es werde künftig noch mehr um Gewinnmaximierung gehen als bisher, so die Befürchtung.

All das hat sich bisher nicht bestätigt. Die Leag hat bisher keine Kündigungen ausgesprochen, sondern – befristete – Arbeitsplatzgarantien gegeben. Das Unternehmen ist auch ins Sponsoring bei den Lausitzer Füchsen eingestiegen und gibt nun weiter Geld für Weißwasser und Rietschen. Allerdings weniger als zuvor Vattenfall. Das sieht ganz danach aus, als seien die fetten Jahre vorbei. Insgesamt scheint es aber aktuell noch zu früh für ein Urteil darüber, ob die Leag das Ruder rumreißt oder weiter im alten Fahrwasser dahingleitet.

Links zum Thema Vattenfall-Nachfolger unterstützt Weißwasser

zur Startseite