Kommentar: Die EU gibt sich der Lächerlichkeit preis

Nun ist es also so weit. Weil 23 von 28 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, von der EU-Kommission ein gemischtes Abkommen und damit das Mitbestimmungsrecht der nationalen Parlamente eingefordert hatten, kann das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada vorerst nicht unterzeichnet werden. „Die Demokratie ist eben kompliziert“, mögen manche in stoischer Verteidigung der rechtsstaatlichen Prinzipien sagen. Doch dieses Dilemma hätte vermieden werden können. Kommissionspräsident Juncker wird gerne als alternder, müder und bisweilen irrender Behördenchef verschrien. Aber mit seiner düsteren Prognose, dass Ceta als gemischtes Abkommen vor großen Problemen stehen würde, lag er nicht daneben. Im Gegenteil.

Diesmal müssen die Regierungen der Mitgliedstaaten dann aber auch so fair sein, sich an der eigenen Nase zu fassen. Ohne den Umweg über fast 40 nationale Parlamente hätte Ceta womöglich längst unterzeichnet sein können. So aber riskiert die Gemeinschaft das Aus eines Abkommens mit einem Partner, der nicht umsonst immer wieder als ihr nahestehend bezeichnet wird. Wenn es nicht gelingt, mit Kanada ein Freihandelsabkommen zu schließen, ist die Handelspolitik der Union zweifellos am Ende.

Links zum Thema Der widerspenstige Wallone

Doch egal wie diese Tragödie nun ausgeht: Mit der bisherigen Vorstellung hat sich die EU bereits der Lächerlichkeit preisgegeben. Sie muss einen Weg finden die derzeitige Blockade, die nicht nur in Handelsfragen besteht, zu lösen. Die Instrumente dafür sind längst vorhanden: demokratisch gewählte Regierungen, die im Rat Entscheidungen treffen, sowie Volksvertreter, die ins Europäische Parlament gewählt wurden. Die Doppeldemokratie muss ein Ende haben.

zur Startseite