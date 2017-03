Kommentar: Die erste Auto-Liebe vergisst man nicht Matthias Klaus über Görlitzer Auto-Zulassungszahlen

Er läuft und läuft und läuft – so einfach und einprägsam kann Werbung sein. Vor 50 Jahren wurde damit Volkswagen Käfer beworben, ein echter Volks-Wagen offensichtlich. Hier in unserer Ecke konnten wir über derartige Themen erst nach 1989 mitreden. Bis dahin hatten Ost-Kfz-Besitzer eher mit Fragen zu tun wie: Kaufe ich mir in Ungarn doch die schicken Radkappen, trotz Gemecker der Holden, wo bekomme ich Radialreifen und Rollgurte her, bleiben die Zündkerzen im Trabant trocken, tanke ich lieber 1:50- oder 1:33-Gemisch? Erstaunlich, wie schnell sich dann nach den gesellschaftlichen Veränderungen auch die automobile Problemlage verändert hatte.

Plötzlich stand an: Golf eins oder doch schon zwei? Benzin oder Diesel? Sind 100 000 Kilometer auf dem Tacho doch etwas viel für einen Gebrauchten? Und selbst diese Themen sind schon wieder kalter Kaffee. Heute geht es um Hybrid, Elektro, um angeblich böse Dieselmotoren. Was bleibt, sind die Automarken im Wandel der Zeiten. Dass Volkswagen im Kreis Görlitz ganz vorn mitfährt – kein Wunder. Trotz „Abgasskandal“ bleibt der Oberlausitzer der Marke treu, wie die Zulassungszahlen zeigen. Für viele Fahrzeugbesitzer war ein VW wahrscheinlich der erste Westwagen, die erste Auto-Liebe. Das prägt fürs Leben.

