Kommentar: Die Erben der Weinstraße Peter Anderson über zwei Jubiläen und eine Vision

Die Eier werden durch kleine Meißner Fummeln ersetzt. Rothes Weingut von Tim Strasser und Annekatrin Rades hat sich zum siebenten Geburtstag an diesem Wochenende etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Anstatt Eierlaufen gibt es für die Kinder sowohl am Sonnabend- als auch am Sonntagnachmittag Fummelläufe mit Spielzeug-Gutscheinen als Gewinne. Auf den Höhen über Meißen wird Soljanka der Fleischerei Mauksch serviert. Die Brötchen kommen von der Bäckerei Wehnert am Theaterplatz. Den Kuchen steuert die Konditorei Zieger bei.

Was hat diese Aufzählung mit der ebenfalls dieses Jahr begangenen Feier des Jubiläums 25 Jahre Sächsische Weinstraße zu tun? Ganz einfach: Die Chefs und Mitarbeiter des jungen Weinguts erweisen sich als würdige Erben der Weinstraße. Sie führen fort, was Mitinitiatoren der Weinstraße wie Günter Rühle oder Udo Niehoff 1992 vordachten: Eine Verbindung zu schaffen zwischen den heimischen Winzern, den Herstellern regionaler Spezialitäten, den Wirten und natürlich Gästen und Besuchern.

Im 25. Gründungsjahr der Weinstraße ist diese Vision einer breitgefächerten Genussregion zwischen Diesbar-Seußlitz und Pillnitz Wirklichkeit geworden. Ganz lebendig erleben lässt sie sich am Wochenende zum siebenten Geburtstag von Rothes Gut.

www.rothesgut.de

zur Startseite