Kommentar: Die Energiewende ist jetzt wirklich da Sebastian Beutler über die Strompolitik der Stadtwerke

Der Schritt der Stadtwerke ist konsequent. Wenn sich die Preise für grünen und konventionellen Strom nicht mehr unterscheiden, dann kann der Versorger auch auf die umweltfreundlichere Variante umstellen. Die Kunden, immerhin fast 80 Prozent aller Haushalte in Görlitz, zahlen ja dasselbe. Die Energiewende zeitigt damit immer größere Folgen: Weil die Produktion von Ökostrom massiv staatlich gefördert wird, gewinnt dessen Anteil am Strommix an Bedeutung. Atomstrom soll es ab 2022 sowieso nicht mehr geben, die Kohle wird ab 2030 oder 2040 folgen. Bezahlt wird dieser Wandel vom Kunden freilich selbst – über die staatlich festgelegten Umlagen. Während der reine Strompreis an der Börse sinkt, steigen die Umlagen immer weiter. So muss der Kunde jedes Jahr mehr für Strom ausgeben, energieintensive Wirtschaftsbranchen klagen ebenso. Zur Kehrseite der grünen Strompolitik gehört auch, dass Tagebaue wie im Norden des Landkreises immer heftiger infrage gestellt sind. Der Strukturwandel wird Tausende Arbeitsplätze kosten – und hoffentlich auch ebenso viele neue schaffen. Sicher ist das nicht, deswegen wächst die Unsicherheit, auch die Unruhe. Das Vorgehen der Görlitzer Stadtwerke aber zeigt, dass sich alle auf die Entwicklung einstellen müssen.

