Kommentar: Die Dinge beim Namen nennen Daniela Pfeiffer über den Begriff Hartz-IV-Häuser in Görlitz

Flüchtlingskrise, Flüchtlingsheim, Flüchtlingsfamilien, Hartz-IV-Empfänger, Hartz-IV-Wohnungen – alles legitime und oft benutzte Begriffe. In Görlitz nun wird die Zeitung dafür gescholten, für Häuser, in die aller Voraussicht nach nur Hartz-IV-Empfänger einziehen werden, den Namen Hartz-IV-Häuser kreiert zu haben. Und obendrein sind die Journalisten auch noch dreist genug, die konkreten Adressen der Häuser zu nennen. Da seien doch Diskriminierung, zumindest aber argwöhnische Blicke den später dort wohnenden Familien gegenüber programmiert.

Man darf die Dinge also nicht mehr beim Namen nennen? Vor allem nicht, weil es um so brisante Themen wie soziale Ungleichheit und die drohende Gefahr von Sozialghettos geht? Da sollte den Görlitzer durchaus reiner Wein eingeschenkt werden. Ungleiche Behandlung wie sie hier zwischen dem städtischen Vermieter und privaten Bauleuten zum Vorschein kommt, gehört auch mal ausgesprochen. Da sagt der Bürgermeister, jeder Private hätte genauso das Recht gehabt, diese Fördermittel zu beantragen. Natürlich. Aber so gut wie jeder Private saniert wohl nach Bedarf. Hier geht es um noch mehr Wohnungen für Flüchtlinge oder Hartz-IV-Empfänger. Und da sehen die privaten Investoren wohl keinen Bedarf. Selbst die Stadt hat ja eingeräumt, dass es keinen Bedarf gibt. Trotzdem lässt sie das Vorhaben von Kommwohnen zu – und der Stadtrat segnet es ab.

