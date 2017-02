Kommentar: Die Debatte ist dumm, dreist und überflüssig Oliver Reinhard zur Hasskampagne gegen OB Hilbert

Der NS-Propaganda-Mythos der „unschuldigen Kunst- und Kulturstadt“ ist längst widerlegt: Natürlich gab es im „Dritten Reich“ in Dresden wie überall in Deutschland Täter und Opfer zugleich, haben sich Schuld und Unschuld in vielen Fällen sogar untrennbar vermengt. Und kein Volk und keine Stadtbewohnerschaft kann kollektiv schuldig oder unschuldig sein. Letzteres hat OB Hilbert nun noch einmal bestätigt: „Dresden war keine unschuldige Stadt“. Wie Vorgängerin Helma Orosz, die das schon 2014 „eine unzweifelhafte Tatsache“ nannte.

Dass Hilbert, anders als Orosz, dafür nun Morddrohungen erntet, ist obszön, widerwärtig, kriminell. Und eine bestürzend dummdreiste Unterstellung: Wer lediglich sagt, Dresden sei keine kollektiv unschuldige Stadt gewesen, behauptet damit nicht automatisch das Gegenteil.

Eben das aber wird dem OB von einigen irrlichternden „Kritikern“ nun unter Verzicht auf jede sprachliche und inhaltliche Logik unterstellt. Wahrscheinlich wissen sie gar nicht, wie allein sie damit sind. Denn auch AfD-Stadtrat Gordon Engler hat begriffen: Dresden war „zu keinem Zeitpunkt ein Hort des Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime, stattdessen sogar in nicht wenigen Bereichen eher das Gegenteil.“ Vielleicht kann Engler das seinen dummen Jungen von der JA mal in Ruhe erklären.

