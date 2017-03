Kommentar: Die Bewahrer sind alt geworden Steffen Gerhardt über das Engagement für Heimatgeschichte

Nieder Seifersdorf kann sich glücklich schätzen, so eine Heimatstube zu besitzen. Inzwischen auf drei Räume vergrößert, gibt sie Einblick in das dörfliche Leben vergangener Zeiten. Welches andere Dorf verfügt noch über so einen Fundus, der zudem von Ehrenamtlichen gepflegt und bewahrt wird? Fast 23 Jahre gibt es die Heimatstube bereits. Die einstigen Gründer sind immer noch dabei, aber inzwischen um einiges älter geworden. Allein schon den Weg in die alte Ortsschule können sie nicht mehr allein bewältigen. Um die zwei Öffnungszeiten im Monat abzusichern, muss immer jemand aus der Familie mit einem Auto bereitstehen.

Es ist komplizierter geworden, sagen selbst die Bewahrer der Ortsgeschichte. Davon loslassen können und wollen sie aber nicht, denn zu viel Herzblut ist in die Ausstellung geflossen. Dennoch wird der Tag kommen, wo ein Stabwechsel nicht mehr aufzuschieben ist. Dann braucht es wieder solche engagierten Leute, die das Werk der Stubengründer fortsetzen und es der Öffentlichkeit zeigen. Denn mittlerweile ist die kleine Ausstellung nicht nur für Schulklassen interessant geworden, sondern auch für die, die nach Nieder Seifersdorf zum Klassentreffen kommen. Da gehört der Gang durch die Heimatstube dazu. Dass das auch künftig möglich ist, dafür muss der Heimatverein jetzt die Weichen stellen.

