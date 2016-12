Kommentar: Der Wolf ist ein Tier wie jedes andere auch Steffen Gerhardt über das Für und Wider zum Schutz der Wölfe

Was unterscheidet den Wolf vom Fuchs – außer seiner Farbe des Fells? Für den Wolf sind Behörden geschaffen, Entschädigungsprogramme verabschiedet und ein besonderer Schutzstatus erhoben worden. Finanziert von den Steuern der Bürger, also unserem Geld. Als vor einigen Wochen der Fuchs im Hühnerstall meiner Familie wütete und sechs Hühner killte, interessierte das keinen, außer den Betroffenen. Fällt ein Wolf über eine Schafherde her, gilt gleich Alarmstufe Rot. Obwohl beide Raubtiere nur ihren Hunger stillen wollten. Ein durchaus natürliches Verhalten.

Während wir unsere Hühner nicht mal mehr zu Frikassee verarbeiten konnten, bekommt der vom Wolf Geschädigte eine ihm staatlich zustehende Entschädigung, wenn er ausreichend Vorsorge vor einen Übergriff getroffen hat. Gut, ein Schaf ist mehr wert als ein Suppenhuhn. Aber letztendlich geht es um das Prinzip und den gleichwertigen Umgang mit allen Wildtieren. Dazu gehört auch, ihre Population unter Kontrolle zu halten. Das macht der Jäger mit seinem Wildbestand. Der Wolf ist inzwischen ein fester Bestandteil dessen geworden. Also sollte man seine Regulierung nicht mehr den Autofahrern und dem Zufall überlassen.

Links zum Thema Ist der Wolf ein Problemfall?

zur Startseite