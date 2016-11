Kommentar: Der tägliche Irrsinn an der Krölstraße Sebastian Beutler über eine Baustelle, die nicht vergehen will

Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie Rechnungen der Stadtwerke oder Gebührenbescheide der Stadt acht Wochen lang ignoriert haben? Mancher mag es versucht haben, er erntete relativ schnell Mahnschreiben mit Gebühren. Wer auch die nicht beachtet, muss mit noch höheren Strafen rechnen. Wenn aber Stadtwerke und Stadt eine Hauptverkehrsader acht Wochen später immer noch nicht öffnen können, weil problematische Leitungen, Missmanagement der Baufirmen und lahme Baustellenverwaltung sich zu einem unheilvollen Bündnis verschworen haben, dann passiert nichts. Außer, dass wiederum der Bürger um mehr Geduld gebeten wird. Und das auch nur auf Nachfrage von Journalisten.

Manch einer mag sagen, das kann man nicht vergleichen. Warum eigentlich nicht? Auf der einen Seite haben wir den Anspruch der Stadt und der Stadtwerke, dass der Bürger seine Rechnungen für deren Leistungen termingerecht begleicht. Auf der anderen Seite haben wir den Anspruch der Bürger, dass Stadtwerke und Stadt für deren Geld sich auch ins Zeug legen. Das Beispiel Krölstraße zeigt, dass bei der Durchsetzung dieser Ansprüche offensichtlich zwei Ellen angelegt werden – zum Nachteil des Bürgers. Wie wäre es also beispielsweise, dass den Anwohnern in dem Quartier für jede Woche Verzögerung die Grundsteuerrate erlassen wird? Davon hätten Mieter und Vermieter etwas, und Stadt und Stadtwerke hätten dann den nötigen Druck, ihre nötigen Bauarbeiten effektiver voranzutreiben.

Irrsinn, so schrieb einmal Nobelpreisträger Albert Einstein, ist es, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Resultat zu erwarten. Das trifft auf das Handeln von Stadt und Stadtwerke beim Straßenbau leider viel zu oft zu. Niemand stellt Bauarbeiten und damit nötige Einschränkungen in Frage. Wenn sie aber so verlaufen wie an der Krölstraße, dann sollte das zu denken geben.

