Kommentar: Der Staat muss besser handeln Sebastian Beutler über das Problem der Reichsbürger

Reichsbürger – war da was?! Klar, in Meißen, Kleinsaubernitz, in Oderwitz, jüngst in Bayern. Aber in Görlitz und drum herum? Lange Zeit schien das Phänomen um uns einen Bogen zu machen. Das aber ist nicht der Fall. Auch zwischen Weißwasser und Zittau gibt es Menschen, die die Behörden und die Autorität des Staates nicht anerkennen. Sie treten nicht in Massen, aber doch häufiger als vermutet auf. Solange sie nicht über die Rolle von Querulanten hinausgehen, wird der Staat auch locker mit ihnen fertig. Schwieriger und manchenorts sogar lebensgefährlich wird es jedoch, wenn die Nichtanerkennung der Bundesrepublik einhergeht mit Waffenbesitz und rechtsextremem Gedankengut. Dann geht es um die staatliche Ordnung, wie sie das Grundgesetz vorsieht. Insofern wäre es gut, wenn es zu der Beobachtung der Reichsbürger käme, um früh über Radikalisierungen im Bilde zu sein. Allerdings müssten die Behörden dann langsam anfangen, ihre Kenntnisse zusammenzutragen. Damit sie überhaupt wissen, wen sie beobachten müssen. Im Übrigen: Die Reichsbürger haben durchaus recht. Das Deutsche Reich ging nie unter, aber die Bundesrepublik ist Rechtsnachfolger dieses Reiches. Wer sich also als Bürger des Deutschen Reiches fühlt, müsste erst recht die Behörden anerkennen.

