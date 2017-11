Kommentar: Der rote Teppich für den Hausarzt Sebastian Beutler über das Ärzte-Netz in der Zukunft

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Dieses Zitat des Philosophen Schopenhauer steht an der Wand im Wartezimmer meines Arztes. Es passt zu jeder Diskussion über ärztliche Versorgung in der Stadt und in den Dörfern, weil es eine Binsenwahrheit ist. Deswegen ist die Sorge der Menschen auch so groß, es könnte eines Tages kein Arzt in der Nähe mehr sein. Tatsächlich nehmen die Probleme zu: Die praktizierenden Ärzte werden älter, zu wenige junge wollen ihnen folgen. Es droht eine Lücke. Selbst wenn die ärztliche Versorgung immer noch besser als zu DDR-Zeiten ist – der medizinisch-technische Fortschritt kommt einfach heutzutage viel mehr Menschen zugute als früher – ist das ein geringer Trost. Zugleich nehmen aber auch die Bemühungen zu, die drohende Lücke gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Ärzte-Netzwerk im Kreis ist so ein Beispiel, die wieder neu aufflammende Debatte um Medizinische Versorgungszentren ebenso. Auch Kommunen wird immer stärker bewusst, dass sie mittun müssen, wenn der Arzt ins Dorf kommen soll. Entweder, indem sie geeignete Räume für eine Praxis zur Verfügung stellen, oder ausreichend Kitaplätze für die Kinder der Arztfamilie vorhalten. Oder, indem sie sich zusammenschließen und eine mobile Hausarztpraxis organisieren, ähnlich der mobilen Sparkassenfiliale. Ideen gibt es viele, die Zeit für ihre Verwirklichung naht.

