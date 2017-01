Kommentar: Der Ost-Bonus verliert an Bedeutung Anja Beutler über DDR-Marken und ihre Marktstellung

Oh süße Erinnerung! Was waren das noch für Zeiten, als man sich die Knusperflocken als seltenen Genuss in den Mund steckte. Auch, wenn viele die Nascherei abfällig als zusammengekehrte und mit Kakao verklebte Knäckebrotreste betitelten. Natürlich kauft die Erinnerung mit – die Produkte aus DDR-Zeiten schmecken und riechen nach Jugend und Kindheit. Mindestens in der Einbildung.

Ausschlaggebend ist aber längst etwas anderes: Ostmarken, die sich jetzt, fast 27 Jahre nach der Wiedervereinigung, durchgesetzt haben, überzeugen mit Qualität. Wer sie kauft, tut das nicht vorrangig aus nostalgischer Überzeugung. Er tut es, weil in seinen Augen das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Für die Supermärkte und Discounter-Ketten ist das allein der ausschlaggebende Punkt. Dass sie damit noch die regionale oder ostdeutsche Wirtschaft unterstützen, ist ein Nebeneffekt. In erster Linie kommt es darauf an, möglichst viele Kunden anzulocken – und wenn das mit Halloren-Kugeln, Eberswalder Würstchen oder Oppacher besser funktioniert, kooperieren die Märkte auch mit den jeweiligen Firmen.

Noch zieht der Pluspunkt Ostalgie. Aber in Zukunft wird eher die Frage nach Regionalität, Qualität und einem fairen Preis im Mittelpunkt stehen. Und da hat sich auch bei Knusperflocken viel getan.

