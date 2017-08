Kommentar: Der Oberlausitztag braucht einen Kern Anja Beutler über die Vielzahl der Veranstaltungen

Superlative hören auch die Organisatoren des Oberlausitztages gern: 112 Veranstaltungen an 65 Orten an insgesamt zehn Tagen. Das ist der Stand am Montagnachmittag – Änderungen wahrscheinlich. Der Gedenktag an die Gründung des Oberlausitzer Sechsstädtebundes hat sich zu einer Oberlausitz-Woche erweitert, weil so manche Veranstalter Angebote entwickelt und auf der Veranstaltungsplattform eingestellt haben.

Doch, wo Licht ist, ist auch Schatten: Denn rasch beschleicht einen bei all den Angeboten der Eindruck, dass viele Veranstalter einfach ihre aktuell anstehenden Termine – Oberlausitztag hin oder her – zu Markte tragen. Wer als Oberlausitzer dann tatsächlich nach etwas Besonderem sucht, hat am Ende gar nicht so große Auswahl, denn viele Dinge im Laufe der Oberlausitztag-Woche fänden auch ohne dieses Datum statt. Deshalb sollten die Organisatoren bei allem Eifer den altbekannten Spruch beherzigen: Zu vill und winngk is ee Dingk!

