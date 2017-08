Kommentar: Der Nahverkehr ist verlässlicher Thomas Mielke über die eingestellte Fernbus-Verbindung

Flixbus macht es möglich, dass auch vergleichsweise kleine Städte wie Löbau und Zittau wieder am Fernverkehrsnetz gehangen haben beziehungsweise hängen. Die Bahn hat die Fernzüge längst abgeschafft. Zudem ist schön, dass es mit den Fernbussen für relativ wenig Geld relativ schnell in entfernte Gegenden geht. Auf der anderen Seite sieht man, wie solche allein auf Gewinn orientierte Firmen agieren: Stimmt die Auslastung nicht, kappen sie die Strecken innerhalb von wenigen Monaten wieder und hängen wie im Fall Löbau eine ganze Region auch schnell und ohne Gewissensbisse vom Fernverkehr wieder ab. Das kann beim Nahverkehr nicht passieren. Zwar bedienen den auch private Unternehmen wie die Länderbahn mit ihrem Trilex oder die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck. Ihr Angebot ist aber mit öffentlichem Geld unterfüttert, auf Jahre hinaus von der öffentlichen Hand bestellt und damit verlässlich. Sie stellen keine Linien ein. Wenn – wie seit der Wende vielfach passiert –, entscheiden das die Landkreise und der Freistaat. Da die der Öffentlichkeit verpflichtet sind, können zuvor die betroffenen Bürger wenigstens mitreden – und ihre Wünsche manchmal sogar durchsetzen. Trotzdem schließt das eine Modell das andere nicht aus. Eher ergänzen sie sich. Die Fernbusse sind ein schönes Zusatzangebot – für die, die es nutzen können, weil der Bus bei ihnen hält. Dem öffentlichen Nahverkehr und den damit verknüpften Fernzügen werden Flixbus & Co. aber in ländlich geprägten Regionen wie der Oberlausitz so noch lange keine Konkurrenz machen können.

