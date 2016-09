Kommentar: Der Landkreis hängt sich ab Matthias Klaus über Internetversorgung im Kreis Görlitz

Welches Jahr schreiben wir gerade? 1995? Ach nein, Entschuldigung, wir sind ja doch schon bei 2016! Ich hörte gerade noch im Geiste ein 56k-Modem vor sich hinrattern, aber diese Zeiten sind ja wohl vorbei. Sollte man meinen. Internet im Landkreis Görlitz, ein Thema, das seit Jahren durch die SZ geistert und vielleicht nur noch mit der Zahl der Artikel über die neue B178 übertroffen wird. Es gibt Geld fürs schnelle Netz. Der Bund macht was locker, der Freistaat auch, der Kreis Bautzen schlägt, wie andere auch, zu. Nur der Kreis Görlitz nicht. Hier wird immer noch geprüft.

„Markterkundungsstudie“ heißt das Zauberwort. Nun ja. Wer braucht wohl schnelles Internet? Jeder! Ob für ein Ein-Mann-Unternehmen, die Mittelstandsfirma, den großen Industriebetrieb, ob zum Einkaufen, zum Filme gucken – der Markt ist einfach da. Auch ohne Studie. Abenteuerlich wird es, wenn die zuständige Dezernentin im Landratsamt vermerkt: Wenn heute schnell eine Breitbandversorgung geschaffen wird, müsse die ja in einigen Jahren erneuert werden. Bitte? Wenn in fünf Jahren schnelles Internet anliegt, ist es in zehn Jahren auch veraltet. Das ist heute der Lauf der Dinge. Technologie altert schneller als früher, muss früher ersetzt werden. Auch im Landratsamt. Oder?

Links zum Thema Kreis lahmt beim schnellen Internet

zur Startseite