Kommentar: Der Friedensschluss muss rasch gehen Mirko Kolodziej über Auswirkungen der Knappenseesanierung

Dass langfristig am Knappensee nur wenig so sein wird, wie man es bis 2014 kannte, ist schon länger klar. Dazu sind die Eingriffe am Ufer zu gewaltig. Doch selbst scheinbare Selbstverständlichkeiten sind keine. Auf der anderen Seite ist klar, dass der See für viele Menschen ein emotionaler Ankerpunkt ist – wenn man so will, ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die zuständigen und auch die vorderhand nicht so zuständigen Behörden sollten daher alles daran setzen, den gestörten Frieden am See nach der Sanierung so rasch wie möglich wieder in Kraft zu setzen. Denn er ist eben nicht nur ein Wasserspeicher, sondern ein Stück Heimat.

zur Startseite