Kommentar: Der Elan fehlt auf beiden Seiten Ingo Kramer über die Zukunft des Paternosters im Görlitzer Rathaus

Fast exakt 100 Jahre – vom 1. März 1910 bis 1. Februar 2010 – ratterte der Paternoster durch das Görlitzer Rathaus. Ein beliebter Personentransport war er – und ein ebenso beliebter Touristenmagnet. Nennenswerte Unfälle in den 100 Jahren? Fehlanzeige. Trotzdem wurde der Aufzug ein Opfer der Bürokratie. Mittlerweile steht zwar fest, dass es technisch kein Problem wäre, den Paternoster (nach einer Investition von 200 000 Euro) wieder in Betrieb zu nehmen. Doch was ist mit der Aufsicht hinterher? Stuttgart hat auch das gelöst, weil sich alle einig sind, bis hoch zur obersten Bauaufsicht. Bei uns ist die Landesdirektion die oberste Bauaufsicht.

Die gibt sich aber auf SZ-Nachfrage nicht besonders interessiert. Das Ganze sei eine Sache zwischen dem technischen Überwachungsbetrieb und der Stadt, sagt der Sprecher. Beide müssten das untereinander klären. Vielleicht hat das Stuttgarter Rathaus den Vorteil, dass die Wege zur dortigen Landesregierung (als oberster Bauaufsicht) kurz sind. Für Dresden aber ist Görlitz weit weg, da ist das Interesse an einem Paternoster nicht riesig. Allerdings könnte auch Görlitz mehr kämpfen. Dass die Anfrage der SZ seit einem Monat unbeantwortet geblieben ist, zeigt, dass das Thema auf der Prioritätenliste nicht so weit oben steht.

