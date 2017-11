Kommentar: Der Dauerzustand ist das Problem Susanne Sodan über atypische Arbeit im Landkreis.

Lieber ein atypischer Job als gar kein Job. Diese Aussage galt besonders zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre. Diese Aussage kann auch heute noch gültig sein. Wenn es zum Beispiel darum geht, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Teilzeit kann sogar helfen, überhaupt erst einen Alltag mit Familie zu stemmen. Schwierig aber wird das Thema atypische Jobs, wenn sie zum Dauerzustand werden. Wenn es kein Zurück mehr aus der Teilzeit gibt, obwohl man das gerne möchte. Wenn sich ein kurzfristiger Vertrag an den nächsten kurzfristigen Vertrag reiht. Wenn also die Arbeit zu einem dauernden Unsicherheitsfaktor wird.

„Sei doch froh, dass du hier Arbeit hast. Egal welche“ – auch diese Aussage kann man heute noch immer hören. Aber sie sollte eigentlich nicht mehr gelten. So schön mehr Freiheit und ein Blick über den Arbeits-Tellerrand auch sein mögen, ein bisschen Sicherheit muss sein. Fehlt die Klarheit über die Zukunft ganz, fehlt also im Grunde die Perspektive, lassen sich auch nur schwerlich junge Menschen in die Region bringen. Generation Y und ihre neuen Anforderungen hin oder her. Gelingt das nicht, wird sich das Problem wirklich irgendwann von selber lösen. Weil dann tatsächlich die gut qualifizierten Fachkräfte weg sind.

