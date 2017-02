Kommentar: Der Bus bestimmt den Zug der Zeit Ralph Schermann über die Rolle von Flixbus im Fernverkehr

Da kommen die Alten ins Schwärmen: Keine 40 Jahre ist es her, da fuhren von Görlitz aus täglich sechs Züge nach Berlin, bei denen niemand in Cottbus umsteigen musste. Man reiste lediglich zwei Stunden und 40 Minuten im D-Zug, reichlich drei Stunden im Eilzug, und wer unbedingt wollte oder musste, fand gegen 16 Uhr sogar einen Bummelzug, der freilich fünf Stunden brauchte, bis er in Berlin-Schöneweide ankam.

Wer das mit reichlich vier Stunden Fahrzeit heute ohne Umstieg erleben will, muss den Flixbus nehmen. Da werden zusätzlich sogar Erinnerungen an die guten, alten Fahrpreise wach. Nur ein so dichter Takt ist nicht mehr drin. Dass es den am Anfang gab, war wohl ein Angriff auf den Postbus. Nun hat Flixbus dessen gelbe Riesen grün gefärbt und hat keinen Zwei-Stunden-Takt mehr nötig. Und doch haben auch die Flixbusser erkannt, dass so manche Postroute auch künftig Erfolg verspricht. Schon soll es nun wieder gen Dresden und München, Regensburg und neu dabei sogar Prag gehen. Gut so.

Die schwärmenden Alten fragen sich dennoch weiterhin, warum nicht auch die Deutsche Bahn für Görlitz einen attraktiv-durchgehenden Fernverkehr anbieten könnte. Wenigstens bis Berlin. Von vernünftigen Preisen ganz zu schweigen.

