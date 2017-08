Kommentar: Der beste Kaffee und die leckerste Torte Daniela Pfeiffer über gastronomische Alleinstellungsmerkmale

Eine tolle Idee, ein durchdachtes Konzept und ganz viel Herzblut. Das braucht es, um ein gutes Restaurant, eine urige Kneipe, ein edles Café zu etablieren. Und zwar dort, wo es so etwas schon gibt. Wie in Görlitz. Umso größer die Bewunderung für all jene, die sich der Konkurrenz der Kneipenlandschaft in der Görlitzer Altstadt stellen – vor allem aber größten Respekt denjenigen gegenüber, die es abseits des touristischen Speckgürtels wagen, etwas Neues aufzuziehen. Sie müssen sich Stammkundschaft erst erarbeiten, oft erschwert von anderen Problemen wie Personalmangel.

Die Lage ist entscheidend, heißt es immer. Aber auch hier bestätigen Ausnahmen die Regel. Gaststätten, Cafés, die Kult sind, obwohl sie sonstwo liegen, kennt jeder von uns. Aber sie haben oft Alleinstellungsmerkmale. Hausgemachten Kuchen, der unübertroffen ist, riesige Schnitzel, die es nirgendwo sonst gibt, das beste Eis weit und breit, und und und. Etwas zu finden, das einen einzigartig macht, mag nicht leicht sein. Aber es lohnt sich, danach zu suchen. Auch wenn letztlich ohnehin die Gäste entscheiden, ob sie es als einzigartig sehen und ob sie Daumen hoch oder runter zeigen, wenn sie im Bekanntenkreis den ersten Besuch im neuen Restaurant auswerten.

