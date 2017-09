Kommentar: Der Abschluss einer Kraftanstrengung Sebastian Beutler über die Konzentration des Krankenhauses

Als in den 1990er Jahren die grundlegende Entscheidung fiel, das Klinikum an der Girbigsdorfer Straße zu konzentrieren, da war kaum absehbar, dass es praktisch eine ganze Generation dauern würde. Die II. Medizinische Klinik war an der Kahlbaum-Allee, auf der Jochmannstraße die Psychiatrie, die HNO auf der Moltkestraße. Und das war längst nicht alles. Es ist in den vergangenen drei Jahrzehnten gelungen, in einer großen Kraftanstrengung alle Stationen und Fachbereiche am Hauptstandort anzusiedeln. Mancher wird bedauern, dass dabei die Parkanlage des Krankenhauses aus dessen Gründerzeit und der Pavillonstil der Gebäude weitgehend verschwanden. Aber das war einer der Preise für eine moderne medizinische Versorgung in der Stadt.

Mit dem Frauen-Mutter-Kind-Zentrum, da hat Sachsens Sozialministerin schon recht, rundet sich der Standort ab. Bei der Gelegenheit werden auch noch einige Sünden aus der Zeit des Geschäftsführers vor Frau Holtzsch beseitigt: Der künftige Haupteingang zum Klinikum wird wieder an der Girbigsdorfer Straße liegen, auch die Aufnahme wird wieder in das alte, neue Hauptgebäude verlagert. Denn wahr ist eben auch: Bei allem Neuem hatten sich auch die Gründerväter des Krankenhauses etwas gedacht, als sie es mit einem imposanten Eingangsgebäude versahen. Nicht alles Alte ist schon deswegen schlecht, weil es von alters her so ist.

