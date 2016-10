Kommentar: Den Schuss nicht gehört Alexander Kempf über den Vorteil eines Waffenverbots

Bis Juli dieses Jahres sind bereits mehr als 500 Menschen von Polizisten erschossen worden. Nicht in Deutschland, sondern in den USA. Diese Zahl verstört. Insbesondere, wenn man liest, dass in der Bundesrepublik seit 1952 etwas mehr als 500 Menschen durch eine Polizeiwaffe gestorben sind. In Amerika sind also in einem halben Jahr genauso viele Menschen von Polizisten getötet worden, wie in Deutschland in gut sechs Jahrzehnten.

Natürlich ist jeder Tote einer zu viel. Doch wir Deutschen können froh sein, dass es in unserem Land ein relativ striktes Schusswaffenverbot gibt. Denn ohne die Polizisten in Amerika, die regelmäßig Fehlentscheidungen treffen, in Schutz zu nehmen, setzen sich die Beamten dort im Arbeitsalltag einer ganz anderen Gefahr aus. Sie müssen immer fürchten, dass der Gegenüber bewaffnet ist. Das Ergebnis von diesem Nervenkrieg ist die erschreckende Statistik von mehreren Hundert Toten im Jahr. Darunter sind immer wieder auch Unschuldige.

