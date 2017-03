Kommentar: Den Radweg muss man nicht neu erfinden Peter Anderson über ein überflüssiges Förderprojekt

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und bei einem vom Bund geförderten Radweg nicht auf die Kosten? Das darf nicht sein und hier sollten sich Radfahrer nicht als Lobby für eine unsinnige Idee hergeben. Es handelt sich bei den Fördermillionen um Steuergeld, welches wir alle verdienen müssen.

Sehen wir uns den für die Region interessanten Abschnitt des Elberadweges zwischen Dresden und Meißen genauer an. Er verläuft auf beiden Seiten des Flusses. Rechtselbisch klafft zwischen Pieschen und Kaditz zwar weiterhin eine unschöne Lücke. Linkselbisch jedoch kann man vom Ostra-Gehege bis zum Meißner Schlemmer-Eck durchfahren.

Der Verkehr sowohl rechtselbisch als auch linkselbisch hält sich an Werktagen bis auf einige vielbefahrene Abschnitte in Dresden in sehr engen Grenzen. Oft kennen sich die Berufspendler persönlich und grüßen mit einem kurzen Kopfnicken. Ab dem Frühjahr häufiger anzutreffende Gruppen von Rad-Touristen stellen kein Problem dar. Sie gehen kaum vor 10 Uhr auf die Piste. Die meisten Hundehalter sind diszipliniert und halten ihre Tiere fest, wenn ein Radler naht. Dieses Problem würde selbst ein sechs Meter breiter Radweg nicht lösen.

Wenn jetzt schon, trotz komfortabler Bedingungen, vergleichsweise wenig Pendler von Meißen nach Dresden und umgekehrt unterwegs sind, weshalb sollte sich dies mit einer vier Meter breiten Schnellbahn ändern? Die meisten Radler werden durch ganz andere Gründe vom Fahren weiter Strecken abgehalten. So fehlen am Arbeitsplatz vielleicht Duschen oder die Anfahrt zum Elberadweg gestaltet sich schwierig. Da wohnt doch nicht jeder gleich nebenan.

Mein Fazit – selbst als Radfahrer – lautet deshalb: Die 25 Millionen Euro können deutlich sinnvoller ausgegeben werden. Baut auf dem Land Radwege für die Kinder, dass sie sicher zur Schule kommen. Das wäre wichtiger.

