Kommentar: Den Makel vergessen Gabriela Lachnit über eine Schule, die in die Schlagzeilen kam

Seit Jahren bemühen sich Schüler, Lehrer und die Leitung des Oberland-Gymnasiums darum, in Eintracht und Harmonie zu lernen und zu lehren. Das haben sie sogar in einer von drei Leitlinien formuliert. An dieser Schule gehörten beide Tugenden bisher zur Tagesordnung, mal mehr, mal weniger. Es war einfach, den Schulalltag harmonisch zu gestalten: Die Schule ist klein, übersichtlich, man kennt sich, weil man in einer Region lebt, die eng miteinander verwoben ist. Wo man noch weiß, wie der Nachbar heißt, wo beinahe jeder jeden kennt und wo man sich gewöhnlich grüßt.

Nun hat ein Schüler von fast 500 dafür gesorgt, dass das Gymnasium in die negativen Schlagzeilen kam. Mit einem Mal sind all die guten Dinge am Oberland-Gymnasium in den Hintergrund geraten, und ein Makel haftet der Einrichtung an.

Nichts hat in der Vergangenheit darauf hingedeutet, dass es einmal so einen Vorfall im Oberland-Gymnasium geben könnte. Jetzt sind erst einmal Ferien, und Schüler wie Lehrer haben zwei Wochen Zeit, das Geschehen zu verarbeiten. Danach gehen alle wieder zum Unterricht. Ganz normal. Eigentlich. Allerdings werden sie dann wohl viel aufmerksamer sein im Umgang miteinander. Die Zeit heilt hoffentlich auch hier.

