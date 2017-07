Kommentar: Dem Stausee fehlt es an Tiefe Steffen Gerhardt über die Qualität der Badeseen im Landkreis

Der Quitzdorfer Stausee bleibt ein Problemfall, was die Qualität des Wassers betrifft. Wenn die Sichttiefe derzeit bereits auf 40 Zentimeter gesunken ist, kann man daraus schlussfolgern, dass Algen und Plankton wieder im Wachstum sind. Und das mit jährlicher Beständigkeit. Das dürfte wohl mit einer der Gründe sein, warum die Talsperre bisher kein EU-Badegewässer geworden ist.

Drei davon kann der Landkreis vorweisen: Halbendorfer See, Bärwalder See und Olbersdorfer See. Aber dass auch so ein ausgezeichnetes Gewässer nicht frei von Störfällen ist, zeigt gegenwärtig der Olbersdorfer See in der Südspitze des Landkreises. Durch Wasservögel begünstigt, sind Zerkarien, also kleine parasitäre Saugwürmer, aufgetreten. Diese vermiesen einem nun die Badefreuden an dem See. Bisher gab es vonseiten des Gesundheitsamtes fast nichts zu beanstanden an dem Gewässer. Nur, dass Verunreinigungen mit Schwemmstoffen, Vogelkot oder sonstigen Abfällen in geringem Umfang aufgetreten sind. Ein Zeichen dafür, dass Wasservögel vermehrt anzutreffen sind.

Der neue Pächter des Stausees müht sich redlich, das Gewässer in seinem Zustand zu stabilisieren durch den gezielten Einsatz von Raubfischen. Aber ein Manko kann auch er nicht ausgleichen, dass der Quitzdorfer Stausee mit nur elf Metern an seinem tiefsten Punkt zu flach ist. Die Sonne heizt so ein Gewässer schneller auf, das begünstigt den Algenwuchs. Ein Problem, das der Halbendorfer See mit 29 Metern und der Bärwalder See mit gar 58 Metern nicht haben. Auch der Olbersdorfer See bringt es mit 39 Metern auf eine beachtliche Tiefe.

