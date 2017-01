Kommentar: Dem Geld müssen nun Taten folgen Matthias Klaus über Fördermittel für Görlitz und Zgorzelec

Der Görlitzer Baubürgermeister Michael Wieler ahnt wohl schon, was auf die Kollegen in der Zgorzelecer Stadtverwaltung zukommt. Er sei froh, dass Zgorzelec als Partner in dem EU-Vorhaben auftritt. Er wisse, was das bedeutet, sagte er am Donnerstagmittag. Und fügte ein „Viel Vergnügen“, mit einem Schmunzeln hinzu. Natürlich, bei Vorhaben wie dem grenzüberschreitenden Brückenpark schauen die Eurokraten ganz genau hin. Wird das Geld auch wirklich bis auf den letzten Cent dafür verwendet, wofür es vorgesehen ist? Werden alle zeitlichen Vorgaben eingehalten? Sind alle Ausschreibungen korrekt erfolgt, alle Anbieter gebührend berücksichtigt? Bürokratie eben. Deshalb wird Rafal Gronicz, dem Zgorzelecer Bürgermeister, wohl auch ein Stein vom Herzen fallen, wenn das Vorhaben Brückenpark abgeschlossen ist. Ein ambitioniertes Vorhaben. Es geht darum, Pläne der Stadtgestaltung umzusetzen, die schon 1910 als Leitidee formuliert wurden. Eine grüne Lunge dies- und jenseits der Neiße, die sich beidseits ergänzt, ein harmonisches Bild ergibt. Eine gute Idee. Die EU sieht das Ganze wohl ebenso, deshalb gab sie die Fördermittel frei. Nun geht es also an die Umsetzung. Auf der polnischen Seite soll schon in diesem Frühjahr mit den Bauarbeiten gestartet werden, hieß es am Donnerstag. Wann es in Görlitz so weit ist, blieb noch offen. „Zeitnah“ soll es auf jeden Fall sein. „Zeitnah“, ein dehnbarer Begriff.

