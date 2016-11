Kommentar: Deineges lange Personalsuche Sebastian Beutler über die Neubesetzung an der EGZ-Spitze

Warum soll es der Stadt anders ergehen als vielen Arbeitgebern? Auch sie benötigen immer mehr Zeit, um Stellen mit qualifizierten Bewerbern zu besetzen. Nun ist es also nach 15 Monaten gelungen, eine neue Chefin für die Görlitzer Wirtschaftsförderer zu finden. Das allein hat offensichtlich im Rathaus so viele Steine der Erleichterung plumpsen lassen, dass ihr Kommen gleichsam einer Heilserscheinung kommuniziert wurde. Wenn es Andreas Friederike Behr nur gelingt, die Hälfte aller Erwartungen aus der ersten Pressemitteilung der Stadt zu erfüllen, macht sie einen guten Job.

Dass so lange nach einem Nachfolger des unglücklich amtierenden Thomas Klatte gesucht wurde, lag aber auch daran, dass die Stadt auf Nummer sicher gehen wollte. Nichts fürchteten Deinege und der Aufsichtsrat der Europastadt GmbH so sehr wie das erneut schnelle Scheitern ihres Kandidaten oder ihrer Kandidatin. Schließlich hatten Deineges Unterstützer im OB-Wahlkampf dessen Sozialkompetenz und Gespür für Menschen in besonderem Maße herausgestrichen. Das Zerwürfnis mit Klatte hatte an dieser angenommenen Kompetenz Deineges mehr Kratzer hinterlassen, als öffentlich gemeinhin wahrgenommen wurde.

Deswegen nahm sich die Stadt nun auch unendlich viel Zeit bei der Auswahl. Sie konnte sich das leisten, weil das Tourismusgeschäft scheinbar mühelos am Laufen gehalten wurde. Ein Übernachtungsrekord jagt den nächsten, teilweise gegen den Sachsen-Trend. Doch das ist nur die glänzende Fassade, dahinter gibt es – wie immer im Leben – Licht und Schatten. Dass in einer Hochkonjunkturphase wie derzeit keine Neuansiedlung eines Unternehmens in Görlitz gelang, ist kein Zeichen dafür, dass der Wirtschaftsstandort Görlitz einen guten Ruf hat. Hier ist dringend Initiative, auch der eine oder andere neue Weg gefragt. Dass die Stadt in ihrer Pressemitteilung gerade darauf den Fokus richtet, zeigt, dass dieses bisherige Manko im Rathaus durchaus gesehen wird.

Von Andrea Friederike Behr werden fast schon Wunder erwartet. Das ist ungerecht, weil es künftige Enttäuschungen vorprogrammiert. Zunächst einmal kann Görlitz nur eines: Sie in ihrer Heimatstadt begrüßen und ihr einen erfolgreichen Start wünschen.

