Kommentar: Dauerhafte Finanzierung nötig Matthias Klaus über das neue Sachgebiet im Kreis

Ah, wieder ein neues Amt. Dieses Mal für neue Mitbürger. Egal, ob sie aus Zgorzelec, Liberec oder Banjul kommen, sie sollen also beste Möglichkeiten haben, sich hierzulande einzuleben. So kann man es sehen und eigentlich ist es auch so. Das Landratsamt macht eine Umstrukturierung durch, die Integration nimmt zudem gezwungenermaßen einen wichtigen Platz in der Arbeit der Behörde ein. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. „Integrationskoordinatoren“ wurden in den vergangenen Tagen in Görlitz geschult. Sie sollen den Kommunen zwischen Bad Muskau und Oybin dabei helfen, Ausländern das Einleben zu erleichtern. Ob das in jedem Fall gelingt, ist eine ganz andere Frage.

Links zum Thema Neue Helfer beim Ankommen

Ohne Augenwischerei: Das Thema Integration wird uns in den kommenden Jahren weiter begleiten und beschäftigen. Ein Ende der Migration ist nicht abzusehen. Es müssen ja nicht immer die berühmt-berüchtigten unbegleiteten jungen Männer aus Nordafrika sein. Auch Polen, Tschechen, Bulgaren benötigen mit Sicherheit Starthilfe, wenn sie nach Deutschland, nach Sachsen, in den Kreis Görlitz kommen. Insofern ist die Aktion des Freistaates schon eine gute Idee. Die Frage ist nur, ob sie auch dauerhaft wirkt. Dafür ist Geld nötig. Geld, das nicht nur aus jährlichen Förderprogrammen kommen kann.

zur Startseite