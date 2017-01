Kommentar: Das Spiel zählt, nicht der Sieg Alexander Kempf über gelungene Nachwuchsarbeit

Wer Kinder für eine Sportart begeistern will, der muss ihnen etwas bieten. In Weißwasser gelingt das auf beeindruckende Weise. Auch wenn die Eisarena immer gut ausgelastet ist, kommt der Nachwuchs nicht zu kurz. Wenn man dann noch am Wochenende als kleiner Steppke vor so einer tollen Kulisse spielen kann und seinen Idolen die Hand schütteln darf, motiviert das zusätzlich. Vielleicht schafft der eine oder andere ja später selbst den Sprung zu den Großen. Über Nachwuchs aus der Region kann sich der Verein nur freuen.

Dass der Pokal 2017 nicht in der Glasmacherstadt geblieben ist, das braucht niemanden zu grämen. Es wird die kleinen Cracks aus Weißwasser in den kommenden Jahren nur zusätzlich motivieren, alles zu geben. Die Weißwasseraner Eishockeyfamilie muss sich um den eigenen Nachwuchs keine Sorgen machen.

