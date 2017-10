Kommentar: Das Schweigen aus dem Görlitzer Rathaus Sebastian Beutler über die fehlende Solidarität des OB

Im Stundentakt gingen am Freitag die Reaktionen aus der Politik zu den Berichten über eine mögliche Schließung des Görlitzer Siemens-Werkes ein. Jenseits der parteipolitischen Auseinandersetzungen über die richtige Energiepolitik sowie die Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches auf der Krim stimmten sie darin überein, wie wichtig der Maschinenbau für die Stadt und die Region ist. 800, tariflich gut bezahlte Arbeitsplätze direkt im Werk, fast noch einmal so viel bei Zulieferern stehen auf dem Spiel. Ihnen gilt die Solidarität aller Verantwortlichen in der Region. Der Einzige aber, der schwieg, war der Görlitzer OB, der im Ausland weilt. Kein offizielles Wort von Siegfried Deinege zum Schicksal des Görlitzer Werkes. Ist das der angemessene Umgang mit einem der wichtigsten Industriebetriebe der Stadt? Wie schon bei anderen Gelegenheiten vermisst man ein Gefühl in der Chefetage des Rathauses, wann der OB von sich aus an die Öffentlichkeit tritt – und nicht erst auf einen Anruf von Journalisten wartet.

