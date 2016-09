Kommentar: Das Potenzial für mehr Touristen ist da Alexander Buchmann über die Besucherzahlen in Bad Muskau

Tourismus und Kurortentwicklung sind Dauerthemen in Bad Muskau. Die Frage ist dabei immer die gleiche: Wie gelingt es, mehr Besucher in die Stadt zu locken, die dann auch noch länger als eine Nacht bleiben? Die Antwort darauf ist zwar einfach, aber schwierig umzusetzen. Es braucht vor Ort die entsprechenden Angebote für die Besucher. Dass das Potenzial für mehr Touristen und eine längere Verweildauer da ist, zeigt sich in dieser Saison. Denn die gestiegene Aufmerksamkeit für Pückler und seine Gartenkunst durch die Ausstellung in Bonn hat sich direkt auf die Besucher- und Übernachtungszahlen in Bad Muskau ausgewirkt. So sind auch Menschen in die Pücklerstadt gekommen, die Bad Muskau sonst wohl nicht auf der Liste ihrer Reiseziele gehabt hätten. Nun muss die Stadt beziehungsweise die Bad Muskau Touristik nur Wege finden, auch ohne eine Ausstellung auf sich aufmerksam zu machen. Und das nicht nur in Sachsen und Ostdeutschland, sondern mindestens deutschlandweit. Produkte aus den vorhandenen Kurmitteln Moor und Sole könnten hier eine Möglichkeit sein, wenn sie entsprechend vermarktet werden. Mit den bewilligten Fördergeldern der EU kann die Stadt derartige Möglichkeiten der Produktentwicklung nun ja zumindest prüfen lassen.

