Kommentar: Das Paradies vor der Haustür Alexander Kempf über Urlaubsziele in der Nachbarschaft

Es gibt genau eine Sache, mit der die Oberlausitz nicht aufwarten kann. Und das ist eine junge und pulsierende Partymetropole. Für alle anderen Vergnügen müssen die Menschen aus Niesky, Görlitz und Weißwasser nicht weit reisen. Warum dicht gedrängt an den Sandstränden im Mittelmeer liegen, wenn die ruhigen Seen vor der Haustür doch viel mehr Entspannung bieten. Und für ein Sonnenbad muss sich sowieso niemand in den Flieger setzen. Entspannen vor der Haustür schont die Nerven, die Natur und den Geldbeutel.

Und wenn das Wetter an Bärwalder und Berzdorfer See doch mal von Wolken getrübt wird, dann gibt es im Landkreis Görlitz genügend spannende Ausflugsziele. Welche Region in Deutschland bietet Architekturliebhabern so viel Abwechslung? Die markanten Nieskyer Holzhäuser, das sehenswerte Haus Schminke in Löbau und das Flächendenkmal Görlitz mit seinen zahlreichen Villen und Gründerzeithäusern brauchen keinen Vergleich zu scheuen. Und auch die Umgebindehäuser im Süden des Landkreises sind ein markantes Markenzeichen.

Eine Umfrage unter Oberlausitzern zeigt, dass auch die Berge des Zittauer Gebirges bei Einheimischen hoch im Kurs stehen. Baden, bummeln und bouldern – im Landkreis schließt sich das nicht aus. Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Beste liegt so nah.

