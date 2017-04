Kommentar: Das muss man erst mal hinkriegen Thomas Staudt über Hexenbrennen und andere Veranstaltungen

Wenn eine Maikundgebung etwas kosten würde, dann dürften die Plätze auf den Bierbänken wohl weitgehend leerbleiben. Anders wäre es, gäbe es Freibier. Nicht ganz so läuft es seit Jahren in Weißwasser. Zeitlich versetzt, vor der Kundgebung der Gewerkschaft, laufen das Hexenbrennen mit Tanz in den Mai und seit Jahren auch ein Seniorentanz und eine Jugenddisko. Geld bezahlen nur die Senioren, weil die Schlagerstars auch nicht auf ihre Gagen verzichten wollen. Die Gesamtveranstaltung finanziert sich fast ausschließlich über den Verkauf von Speisen und Getränken. Das muss man erst einmal hinkriegen! Das weitgehend kostenfreie Gesamtpaket wird – auch wegen der ohnehin schon schwierigen finanziellen Lage– nur weiter wie bisher funktionieren, wenn das kommerzielle Angebot auch genutzt wird. Niemand wird an die Gäste appellieren, zu saufen und zu fressen bis zum Umfallen. Aber wenn unter dem Tisch die mitgebrachten Bierflaschen vom Discounter kursieren und auf der Tanzfläche gratis zur Musik getanzt wird, hat die Weißwasseraner Viertagesfete kaum eine Überlebenschance. Und das wäre eine vertane Chance auf willkommene Abwechslung.

