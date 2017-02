Kommentar: Das Märchen vom süßen Wolf Frank Seibel über das Verhältnis von Mensch zu Tier.

Wenn man sich in Rietschen umhört, wirkt der ganze Medienrummel ziemlich verzerrt. Ein Wolf, na und? Natürlich ist Pumpak ein Thema bei den Menschen in Rietschen und den umliegenden Dörfern. Aber die Erregungskurve scheint hier viel flacher zu verlaufen als in der großen Öffentlichkeit.

Es ist eine ziemlich vernünftige Haltung, den Wolf auf Distanz zu halten. Wo Menschen wohnen, hat er nichts zu suchen. Aber ein Feind des Menschen ist er nicht wirklich. Deshalb muss man nicht mit den schärfsten Waffen auf ein Tier losgehen, weil es ein paar Mal den Menschen zu nahe kommt. Solange ein Wolf nicht aggressiv auftritt, kann man andere Mittel ausprobieren. Der stolze Wolf hat es sicher nicht verdient, dass man ihn „süß“ findet. Abschrecken statt anlocken ist vernünftig. Die Gelassenheit vieler Menschen vor Ort ist eine gute Basis, um die Nachbarschaft zwischen Mensch und Wolf zu regeln.

